De deutschen Biathleten haben bei der WM in Östersund die Silbermedaille in der Staffel gewonnen. Das Quartett mit Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll musste sich nur Norwegen geschlagen geben. Bronze ging an Russland. Die deutsche Frauenstaffel war am Nachmittag ohne Medaille geblieben. Es gewann Norwegen vor Schweden und der Ukraine.