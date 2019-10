per Mail teilen

Die Deutsche Bank will in Deutschland angeblich rund 9.000 Stellen streichen. Das berichtet der Finanznachrichtendienst Bloomberg und beruft sich auf Insiderkreise. Demnach will die Bank weltweit 18.000 Stellen abbauen. Ein Sprecher der Bank erklärte, es sei zu früh, um sich zu Details zu äußern. Vorstandschef Christian Sewing hatte bereits im Sommer einen massiven Abbau von Jobs angekündigt - auch er ging nicht auf Einzelheiten ein.