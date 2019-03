Das Sturmtief "Eberhard" sorgt am Nachmittag für Probleme im Zugverkehr. Die Deutsche Bahn hat in Nordrhein-Westfalen den Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs eingestellt. Ein Sprecher teilte mit, die Züge würden nur noch in den nächsten Bahnhof einfahren. Zuvor hatte es bereits auf Regionalstrecken in Rheinland-Pfalz einige Einschränkungen gegeben - etwa wegen umgestürzter Bäume.