Deutsch-französische Forschungsanlage für Batterieforschung

In Frankreich geht eine Forschungsanlage zur Herstellung von Batteriezellen an den Start. Die Federführung hat ein Bündnis deutscher und französischer Unternehmen. Dazu gehören unter anderen der Autobauer Opel und dessen Mutterkonzern PSA. Batteriezellen spielen bei Elektroautos eine wichtige Rolle. Derzeit kaufen Hersteller die Zellen in Asien. Europa will sich von den asiatischen Lieferanten aber unabhängiger machen. Deshalb hat die EU-Kommission im Dezember staatliche Fördermittel in Milliardenhöhe genehmigt. Auch der Chemiekonzern BASF und der baden-württembergische Batteriehersteller Varta sollen davon profitieren.