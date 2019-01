Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unterzeichnen heute in Aachen einen neuen Freundschaftsvertrag. Die französische Rechte zetert darüber.

In Europa sind Deutschland und Frankreich schon seit Jahrzehnten ziemlich beste Freunde. Das ist eigentlich ein kleines Wunder - und wurde begründet durch den ersten deutsch französischen Vertrag. Obwohl sich Deutsche und Franzosen damals nach dem Krieg noch nicht wirklich leiden konnten, haben die beiden Regierungschefs vor 56 Jahren diese Freundschaft in einem Papier festgeschrieben.

Einen historischer Blick auf die Freundschaft zeigt das Video aus dem "ARD-Morgenmagazin"

Eurodistrikte und Euroregionen

In dem neuen Freundschaftsvertrag werden in 28 Artikeln gemeinsame Ziele aufgelistet. Wirklich konkret ist der Vertrag beim Thema Grenzregionen. Hier sollen sogenannte Eurodistrikte und Euroregionen entstehen, möglichst zweisprachig und unbürokratisch. Gesetze können dementsprechend angepasst werden.

Deutschland und Frankreich wollen ein gemeinsames Zukunftswerk gründen, den gemeinsamen Wirtschaftsraum ausbauen und in der Außen- und Sicherheitspolitik stärker gemeinsam auftreten. Mit einer Vorhabenliste soll der Vertrag durch konkrete Projekte ergänzt werden.

Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte dem SWR, der Vertrag werde "die Lebenswirklichkeit von Deutschen und Franzosen verbessern".

Dauer 00:56 min Heiko Maas zum deutsch-französischen Freundschaftsvertrag Beitrag von Evi Seibert

Kritik von den Grünen

Abgesehen von den konkreten Projekten für die Grenzregionen klingt das alles erst mal ziemlich vage und unverbindlich. Genau da setzt die Kritik der Grünen an. Deren Europapolitikerin Franziska Brantner beklagt, dass die Parlamente in Paris und Berlin den Regierungen einen viel weitreichenderen Auftrag gegeben haben zum Beispiel bei der Anpassung der Steuern.

Die deutsche Regierung hält dagegen: Auch im ersten Vertrag stand nicht viel Konkretes, er wurde dann aber doch mit Leben gefüllt. Eine neue Vorhabenliste soll das jetzt leisten. Darin wird offenbar auch das Atomkraftwerk Fessenheim aufgeführt, bei dem Deutsche und Franzosen die Nachnutzung gemeinsam gestalten sollen.

Französische Rechte zetern

In Frankreich wächst außerdem der Widerstand gegen einen neue Vertrag. Nationalisten befürchten, dass Deutschland darin zu viel Einfluss auf Frankreich gewährt wird. Gestern hatte die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen vor Nachteilen für das Elsass gewarnt. Das Abkommen bezeichnete sie als Bevormundung des Elsass.

Le Pen kritisierte die Zusammenarbeit in den Eurodistrikten. Die geplante Förderung gegenseitiger Sprachkenntnisse werde außerdem dazu führen, dass Deutsch in der Schule oder auch in der Verwaltung aufgezwungen werde, so Le Pen..

Berlin-Korrespondentin Evi Seibert erklärt im Audio, was im Freundschaftsvertrag drin steht: