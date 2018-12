Der Mobilfunkstandard 5G steht vor seiner Einführung in Deutschland. Doch nicht einmal 4G funktioniert einwandfrei. Selbst Albanien schneidet besser ab.

Deutschland hinkt bei der Mobilfunkabdeckung hinterher: Die Bundesrepublik steht bei der Versorgung mit 4G (LTE) im europäischen Vergleich schlecht da, wie aus einer Studie des Aachener Beratungsunternehmens P3 im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion hervorgeht.

Noch hinter Albanien und Polen

Demnach ist Deutschland das Funkloch Europas. Selbst Länder wie Polen oder Albanien schneiden besser ab. Und auch das beste Netz in Deutschland sei "im internationalen Vergleich weit abgeschlagen", heißt es in der Studie.

SWR-Berlin-Korrespondent Christopher Jähnert beantwortet die wichtigsten Fragen:

Wo genau liegt das Problem?

Die Abdeckung mit schnellem LTE-Netz in Deutschland ist richtig schlecht: In der Studie hat als bestes Netz die Telekom nur 75 Prozent des Landes abgedeckt, und das ist tatsächlich nicht sehr gut.

Die Netzbetreiber sagen zwar, dass fast alle zuhause schnelles Netz haben. Doch das hilft einem sehr wenig, wenn man unterwegs ist – beispielsweise im Zug oder auf der Autobahn - und dann überhaupt kein Netz hat.

Was könnte Deutschland anders machen?

Man versucht bereits, es ein bisschen anders zu machen. So ist ein Gesetz in Planung. Allerdings weiß noch keiner, ob es kommt und wann. Es soll die Mobilfunkbetreiber zwingen, zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel beim National Roaming.

Auf der anderen Seite gibt es auch die neuen 5G-Frequenzen für das extrem schnelle Internet und auch da steht sinngemäß drin: Wenn Ihr das haben wollt, dann müsst ihr aber auch dafür sorgen, dass 98 Prozent der Leute schnelles Internet haben in Deutschland - auch an allen Autobahnen und allen wichtigen Zugstrecken. Das könnte durchaus ein bisschen Besserung bringen.

Warum kriegen andere das besser hin?

Auf der einen Seite sind da die Mobilfunkbetreiber. Sie sagen: Die Hürden bei der Zulassung für das Aufstellen eines Turms sind viel zu hoch. Es dauert viel zu lange, ist viel zu teuer und so weiter. Auf der anderen Seite allerdings arbeiten die Mobilfunkbetreiber in anderen Ländern viel besser zusammen.

Zum Beispiel in Großbritannien: Da gibt es Vodafone und O2, und die kooperieren bei ihren Sendetürmen teilweise. Die Folge: Da, wo auch wenig Leute wohnen, muss nicht jeder auch einen eigenen Turm aufbauen. So ist es nämlich in Deutschland und deswegen lohnt sich das kaum.

In den USA beispielsweise, ist es üblich, dass es National Roaming gibt. Das heißt, wenn irgendwo ein Netz nicht ganz so gut ist, dann buchen sich die Handys automatisch in ein Netz ein, das besser verfügbar ist. Das geht in Deutschland auch nicht und deswegen hängen wir da hinterher.