Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke haben mehrere deutsche Politiker Drohungen erhalten. Die Kölner Polizei bestätigte, dass auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker betroffen ist.

Nach Angaben der Polizei hat die Staatsanwaltschaft in Berlin die Ermittlungen aufgenommen, weil es innerhalb Deutschlands mehrere Drohungen gegen Politiker gebe. Gegen die Kölner Oberbürgermeisterin Reker (parteilos) ging eine Morddrohung ein. Sie steht offenbar im Zusammenhang mit der Tötung des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Reker hatte nach dem Bekanntwerden des Falls zu mehr Engagement für eine offene Gesellschaft aufgerufen.

Das Büro der Kölner Oberbürgermeisterin wollte den Fall nicht kommentieren. Reker ist nicht zum ersten Mal mit Gewalt konfrontiert. Im Oktober 2015 wurde sie mit einem Messer attackiert. Reker schwebte mehrere Tage in Lebensgefahr.

Reker und Hollstein waren schon Opfer

Betroffen ist auch der Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena, Andreas Hollstein (CDU). Er hat nach eigenen Angaben am Dienstag eine Morddrohung erhalten.

Hollstein wurde in der Vergangenheit ebenfalls schon angegriffen. Im November 2017 verletzte ihn ein alkoholisierter Mann in einem Döner-Imbiss mit einem Messer am Hals. Der Angreifer hatte sich zuvor abfällig über die liberale Flüchtlingspolitik Hollsteins geäußert.

Der Fall Lübcke

Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war Anfang Juni auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Dringend tatverdächtig ist ein 45-jähriger Mann, der mehrfach wegen rechtsextremer Äußerungen aufgefallen ist. Die Bundesanwaltschaft stuft das Verbrechen als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein.

Ein gerahmtes Porträtfoto des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) steht beim großen Hessentags-Festumzug auf einem Platz der Ehrentribüne.

"Sprache kann zu Hetze, Hetze zu Taten werden"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnte einen sorgsamen Umgang mit Sprache an. "Sprache kann zu Hetze, Hetze zu Taten werden", ließ sie über ihre Regierungssprecherin am Mittwoch in Berlin mitteilen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte eine rasche Aufklärung des Mordfalls. Das sei mitentscheidend für das Vertrauen in Rechtsstaat und Demokratie, sagte er auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Er rief zudem zu mehr Respekt und Schutz für Kommunalpolitiker auf.