Der Chef der Europäischen Zentralbank wird verabschiedet

Der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, übergab sein Amt am Montag symbolisch an seine Nachfolgerin Christine Lagarde. Die Französin war zuletzt Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds. Offiziell übernimmt sie ihr neues Amt am Freitag. Bei der Verabschiedung Draghis in Frankfurt hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Rede. Acht Jahre lang stand Draghi an der Spitze der EZB und vertrat dabei vor allem eine Politik der niedrigen Leitzinsen. Der frühere deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat seine Verdienste jüngst in einem Zeitungsinterview gewürdigt. Dass Draghi während der Eurokrise bereit gewesen sei, den Euro um jeden Preis zu verteidigen, sei entscheidend gewesen, um die Märkte zu stabilisieren, erklärte Schäuble.