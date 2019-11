Das Berliner Denkmal für die in der NS-Zeit verfolgten Homosexuellen ist in diesem Jahr so oft beschädigt worden, dass es jetzt videoüberwacht ist. Die zuständige Stiftung teilte mit, dass es in den vergangenen Monaten fünf Mal Farbschmierereien an dem Denkmal gegeben habe. Deshalb habe man sich zu der Überwachung entschlossen. Das Denkmal hat die Form eines Quaders. Durch eine verglaste Öffnung kann man einen kurzen Film mit Kuss-Szenen anschauen.