Demovideos online: Russland macht Druck auf Google

Die russische Medienaufsichtsbehörde verlangt von Google, Videos von nicht genehmigten Demos auf Youtube zu löschen. Mehrere Youtube-Kanäle hatten die Demos und das harte Durchgreifen der russischen Polizei live im Internet übertragen. Wenn Google nicht aufhöre, Werbung für die nicht zugelassenen Proteste zu machen, behalte sich Russland vor, entsprechend zu reagieren, so die Behörde. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Demonstranten fordern faire und freie Wahlen in Russland. Bei Protesten in Moskau waren am Samstag erneut hunderte Menschen festgenommen worden.