Hunderttausende Menschen demonstrieren heute für mehr Klimaschutz. In Berlin rechnet die Polizei mit 50.000 Teilnehmenden. Weltweit sind Aktionen in über 2.400 Städten in 157 Ländern geplant.

Es ist der vierte weltweit koordinierte Großprotest in der Geschichte der Klimabewegung "Fridays for Future". Zum Auftakt gingen in Australien Tausende Schüler und Studierende auf die Straße. Sie warfen der Regierung vor, beim Klimaschutz untätig zu sein. Deswegen trage sie auch eine Mitschuld an den Buschbränden, die seit Wochen auf dem Kontinent wüten.

Proteste in 500 deutschen Städten

In Deutschland richtet sich der Protest vor allem gegen das von der Bundesregierung beschlossene Klimapaket. Den Klimaschützern geht es nicht weit genug, sie fordern, dass nachgebessert wird. Das Maßnahmenpaket ist heute auch Thema im Bundesrat. Die Bundesländer könnten dort wichtige Teile vorerst stoppen. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann forderte erst kürzlich Korrekturen.

Weitere Forderung der Klimabewegung ist ein schnellerer Kohleausstieg in Deutschland. Bisher hat die Bundesregierung das Jahr 2038 als Datum für das Ende der Kohleverstromung festgelegt.

100 Aktionen im Südwesten

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind heute rund 100 Aktionen geplant. Demos gibt es auch in kleineren Städten wie beispielsweise Geislingen an der Steige oder Saarburg.

Ihren Beginn hat die Klimabewegung im Protest der schwedischen Schülerin Greta Thunberg. Sie ist momentan noch in einem Segelboot auf dem Weg von den USA nach Portugal. Ihr Ziel: die UN-Klimakonferenz in Spaniens Hauptstadt Madrid, die am Montag beginnt.

Welche Bedeutung die Klimabewegung in Thunbergs Heimatland Schweden hat, darüber berichtet Casten Schmiester aus Stockholm.

Politisch gewinnt der Klimaschutz in vielen Ländern immer mehr an Bedeutung. Erst am Donnerstag hatte das EU-Parlament den Klimanotstand für Europa ausgerufen. Die Entscheidung hat jedoch nur symbolischen Charakter und damit keine konkreten Folgen.