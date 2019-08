per Mail teilen

In Hongkong haben Demonstrierende versucht, das Parlament zu stürmen. Eigentlich gibt es dort gerade ein Demonstrationsverbot. Trotzdem gingen tausende Menschen auf die Straße: Sie hatten sich etwas überlegt, um das Verbot zu umgehen.

In Hongkong ist es wieder zu Ausschreitungen gekommen. Laut Medienberichten haben Demonstrierende versucht, das Parlament zu stürmen. Radikale Aktivisten sollen außerdem Steine und Brandsätze geworfen haben. Die Polizei setzte den Berichten nach Tränengas und Wasserwerfer ein.

Trotz Verbot tausende Menschen auf der Straße

Eigentlich gilt in Hongkong gerade ein Demonstrationsverbot. Die Demokratiebewegung hatte deshalb dazu aufgerufen, sich zum "Beten" zu treffen. So kam es, dass viele der tausend Demonstrierenden zu Beginn der Demonstrationen ein Kreuz bei sich trugen und "Halleluja" sangen. Diese religiöse Prozession war zunächst friedlich geblieben.

Später kam es zu Straßenblockaden, Demonstrierende besetzen wichtige Verkehrsadern in der Nähe des Regierungsviertels. Die Polizei sprach von einer "ungenehmigten Versammlung" und "illegalen Aktionen".

Erinnerung an Start der Regenschirmbewegung

Die Demonstranten wollten mit ihrem Protestzug eigentlich an den fünften Jahrestag des Scheiterns der Wahlreform erinnern. Damals begannen die heute als Regenschirmbewegung bekannten prodemokratischen Demonstrationen, die Teile der asiatischen Wirtschafts- und Finanzmetropole wochenlang lahmgelegt hatten. Der Name stammt von den Regenschirmen, mit denen sich die Demonstranten damals gegen die Sonne, den Regen, aber auch gegen das Pfefferspray der Polizei schützten.

Immer wieder Proteste in Hongkong

Seit fast drei Monaten kommt es in Hongkong immer wieder zu Protesten. Zuletzt hatten die Festnahmen mehrerer führender Mitglieder der Protestbewegung die Spannungen verschärft.

Seit der Rückgabe 1997 an China wird die frühere britische Kronkolonie in ihrem eigenen Territorium als chinesische Sonderverwaltungsregion nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert. Die sieben Millionen Einwohner stehen unter Chinas Souveränität, genießen aber - anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik - mehr Rechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

Die Protestbewegung befürchtet steigenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong und eine Beschneidung ihrer Freiheitsrechte. Die Demonstranten fordern auch eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt bei den Protesten.