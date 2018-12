Die Bewegung der sogenannten Gelbwesten in Frankreich verliert Zulauf. Am Samstag gingen deutlich weniger Menschen auf die Straße. In Paris gab es dennoch Festnahmen.

Kurz vor Weihnachten hat der Protest der sogenannten Gelbwesten nachgelassen. Weniger Menschen hätten sich an den Demonstrationen beteiligt als noch an den Wochenenden davor, berichtete der französische Sender "Franceinfo" am Samstag.

Landesweit seien bis zu 40.000 Menschen bei Protestaktionen gezählt worden, berichten Polizeikreise der Deutschen Presse-Agentur. Das wären rund 22.000 weniger als am Wochenende zuvor.

Keine Ausschreitungen auf den Champs-Élysées

In der Hauptstadt Paris seien nach Medienberichten nur rund 2.000 "Gelbwesten" auf die Straße gegangen. Auf den Champs-Élysées sei es demnach weitgehend ruhig geblieben. An den vergangenen Wochenenden kam es dort zu teils gewalttätigen Ausschreitungen.

Dauer 01:06 min Details zur Lage in Paris Auch an diesem Wochenende protestieren In Frankreich die Gelbwesten.

In Paris hat die Polizei mehr als 100 Menschen festgenommen. Darunter auch einen der Wortführer der Bewegung.

Festnahmen in Paris

Trotz der geringeren Teilnehmerzahl sollen allein in Paris an diesem Samstag 100 Personen festgenommen worden sein. Darunter befinde sich auch der Wortführer der "Gelbwesten", Éric Drouet, berichten französische Medien. Außerhalb von Paris seien 50 Menschen festgenommen worden.

Aus Sorge vor gewalttätigen Auseinandersetzungen blieben das Schloss Versailles und sein Park geschlossen. Dort sollte eine größere Protestaktion stattfinden. Außerdem wurde den Demonstranten verboten, sich direkt vor dem Schloss aufzuhalten.

Demonstration auf Europabrücke bei Kehl

In Straßburg versammelten sich nach Angaben des Regionalsenders "France Bleu Alsace" rund 100 Menschen auf der Europabrücke, die nach Kehl führt. Nach Auseinandersetzungen mit der Polizei seien sieben Personen in Gewahrsam genommen worden, ein Polizist sei verletzt worden.

Auch in anderen Landesteilen gab es Protestaktionen. Zusammenstöße mit der Polizei gab es an einer Autobahn-Mautstelle südlich von Perpignan nahe der Grenze zu Spanien. In Perpignan verunglückte am Freitag ein 36 Jahre alter Autofahrer. Der Mann starb, als er mit seinem Wagen auf einen Lkw fuhr, der vor einer Blockade der "Gelbwesten" stand. Damit sind bei Unfällen an Blockaden der "Gelbwesten" bisher zehn Menschen gestorben.

Regierung erhöht Mindestlohn

Als Reaktion auf die Proteste beschloss die französische Regierung vor wenigen Tagen ein milliardenschweres Sozialpaket, das unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns vorsieht.

Seit Wochen demonstrieren die "Gelbwesten" in Frankreich für höhere Löhne und Renten und gegen die Reformbewegung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. In der Hauptstadt Paris war es wiederholt zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Dialog über Demokratie

Am Freitag hat sich Frankreichs Premierminister Edouard Philippe mit Bürgermeistern und Vertretern der Protestbewegung getroffen. Sie wollen eine "nationale Debatte" vorbereiten. Bis zum 1. März sollen unter der Schirmherrschaft der Bürgermeister die Bürger mit der Regierung über die Themen Steuern, Migration und Demokratie diskutieren.