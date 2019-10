Kurdische Demo in Köln hat friedlich begonnen

In Köln hat die Demonstration gegen den türkischen Angriff in Syrien nach Polizeiangaben friedlich begonnen. Einige hundert Menschen haben sich demnach bisher versammelt. Die Polizei rechnet mit rund 20.000 Teilnehmern und dass darunter auch gewaltbereite Menschen aus ganz Europa sind. Sie ist mit vielen Einsatzkräften und mit Wasserwerfen vor Ort. Zu der Demonstration in Köln hat auch die Partei Die Linke aufgerufen. Ihr Chef Bernd Riexinger fordert von der Bundesregierung, dass die Türkei keine deutschen Waffen mehr erhält und Genehmigungen widerrufen werden. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte mitgeteilt, dass das Exportverbot in die Türkei nur für Waffen gelte, die in Syrien eingesetzt werden könnten. Auch in weiteren deutschen Städten sind Demonstrationen angekündigt, darunter Frankfurt, Stuttgart und Freiburg.