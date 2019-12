Demonstrationen gegen Rechtspopulismus in Italien

In Rom wollen Menschen aus ganz Italien am Nachmittag gegen Rechtspopulismus auf die Straße gehen. Die Organisatoren rechnen mit etwa 100.000 Teilnehmern. Die sogenannte Sardinen-Bewegung hat zu der Demonstration aufgerufen. Sie hat sich erst vor einem Monat in Bologna gegründet, um gegen einen Auftritt des Parteichefs der rechten Lega, Matteo Salvini, zu protestieren. Sardinen-Bewegung deshalb, weil die Demonstranten dicht gedrängt auf die Straße gehen, wie die kleinen Fische in der Dose. Die Initiative richtet sich gegen Intoleranz, Nationalismus und Rechtsextremismus. Salvinis Lega liegt Umfragen zufolge in Italien derzeit vorne.