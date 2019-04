per Mail teilen

Weltweit wird heute für bezahlbaren Wohnraum demonstriert. Auch in Baden-Württemberg sind Kundgebungen geplant. Gefordert wird unter anderem die Enteignung von Wohnungskonzernen.

Die größte Veranstaltung in Deutschland wird in Berlin erwartet. Dort sind offiziell 6.000 Teilnehmer zu einer Kundgebung angemeldet. Die Veranstalter rechnen aber mit deutlich mehr Demonstrierende. Die Kundgebung hat das Motto "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn".

In Berlin will eine Initiative außerdem erreichen, dass der Senat private Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen gegen Entschädigung enteignet und in staatlichen Besitz überführt. Sie beginnt heute mit einer Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren dazu.

Es gibt aber auch Proteste weltweit, wie ARD-Korrespondent Marcus Schuler aus Kalifornien berichtet:

Dauer 01:27 min Mietwahnsinn in San Francisco Marcus Schuler berichtet aus Los Angeles

"50 Prozent für die Miete"

Weitere Proteste und Demonstrationen sind in München, Köln, Dortmund, Dresden oder Leipzig geplant. In Baden-Württemberg haben Mietervereine und Initiativen zu Kundgebungen unter anderem in Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und Freiburg aufgerufen.

Paul von Pokrzywnicki vom Aktionsbündnis "Recht auf Wohnen" organisiert die Demonstration gegen Wohnungsnot in Stuttgart. "Immer mehr Menschen zahlen einen immer größeren Teil ihres Einkommens für die Miete - zum Teil über fünfzig Prozent", sagte er dem SWR. "Das ist ein inakzeptabler Zustand, der sich dringend ändern muss."