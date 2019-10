Demonstranten verhindern erste Vorlesung von Lucke

per Mail teilen

Mehrere hundert Demonstranten haben an der Universität Hamburg die erste große Vorlesung von AfD-Mitbegründer Bernd Lucke gestört. Immer wieder riefen Studenten "Hau ab", einige bewarfen den Wirtschaftswissenschaftler mit Papierkugeln. Ein junger Mann rempelte ihn an, eine Frau versuchte mehrmals seinen Laptop zuzuklappen. Lucke kam wegen der Störer nicht zu Wort. Er hatte sich 2014 von der Universität Hamburg beurlauben lassen, um als Berufspolitiker für die AfD ins Europaparlament zu wechseln. 2015 verließ er die Partei. Im Wintersemester ist Lucke jetzt an die Uni zurückgekommen.