Demonstranten stürmen US-Botschaft in Bagdad

Nach den erneuten Unruhen im Irak hat die iranische Führung die Bundesregierung kritisiert. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, Deutschland verbreite grundlose und unwahre Unterstellungen gegen sein Land. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte den Iran aufgefordert, seine "Politik der regionalen Destabilisierung" im Irak zu beenden.

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran auch die Schuld für den Angriff auf die amerikanische Botschaft in Bagdad gegeben. Hunderte Demonstranten hatten versucht, die US-Vertretung im Irak zu stürmen, sie hatten Brandsätze geworfen und US-Flaggen angezündet. Trump schrieb, der Iran werde dafür zur Verantwortung gezogen. Die Ausschreitungen werden als Reaktion auf den Militäreinsatz der USA am Wochenende im Irak und in Syrien gesehen.