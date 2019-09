In Hongkong haben hunderte Demonstranten die USA um Hilfe gebeten. Sie forderten von US-Präsident Donald Trump, die chinesische Sonderverwaltungszone zu befreien. Gestern hatte US-Verteidigungsminister Mark Esper von der chinesischen Regierung Zurückhaltung in Hongkong verlangt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte an China appelliert, den Konflikt friedlich zu lösen. Seit Monaten protestieren Regierungskritiker in Hongkong gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Regierung.