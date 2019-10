Die Proteste von Separatisten in Katalonien haben sich ausgeweitet. Hunderte Demonstranten haben die weltberühmte Kirche Sagrada Familia in Barcelona blockiert. Am späten Nachmittag werden mehrere zehntausend Teilnehmer eines Sternmarsches in Barcelona erwartet. Außerdem hat ein Generalstreik begonnen. Am Flughafen in Barcelona wurden mehrere Flüge gestrichen und Supermärkte blieben geschlossen. Die Proteste richten sich gegen die Haftstrafen für Führer der Unabhängigkeitsbewegung.