Hongkong: Demonstranten dringen in Parlament ein

Regierungskritische Demonstranten sind ins Parlament in Hongkong eingedrungen. Schon den ganzen Tag hat es Proteste vor dem Gebäude gegeben. Vor Stunden hatte eine kleine Gruppe Sicherheitsglas vor dem Parlament zerstört und den Weg so frei gemacht. Am Morgen hatte die Polizei Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt. Weil heute der Jahrestag der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China ist, haben außerdem Zehntausende friedlich an einem Protestmarsch teilgenommen und gegen die Regierung demonstriert.