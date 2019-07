Demokratinnen wehren sich gegen Trump

per Mail teilen

In den USA verschärft sich der Streit zwischen Präsident Donald Trump und vier demokratischen Kongressabgeordneten. Die Frauen beschuldigten Trump, sie unverhohlen rassistisch attackiert zu haben - sie wollten sich aber nicht einschüchtern lassen. Zwei von ihnen brachten wieder die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump ins Gespräch. Der Präsident hatte die vier Frauen, die alle aus Migrantenfamilien stammen, aufgefordert, in ihre Heimatländer zurückzukehren und dort Probleme zu lösen. In einem weiteren Tweet warf Trump den Frauen vor, die USA zu hassen.