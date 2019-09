Demokraten erhöhen Druck auf Trump

In den USA erhöhen die Demokraten in der Affäre um möglichen Machtmissbrauch den Druck auf Präsident Donald Trump. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff, fordert jetzt den Zugang zu aufgezeichneten Telefonaten zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie zu anderen Staats- und Regierungschefs. Er will herausfinden lassen, ob Trump insbesondere in den Gesprächen mit Putin die Sicherheit der USA untergraben habe, um die Chancen seiner Wiederwahl als Präsident zu steigern.