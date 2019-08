per Mail teilen

In Hongkong hat die Polizei eine für Samstag geplante neue Massen-Demo verboten. Nach Angaben der Organisatoren wurde das mit Sicherheitsbedenken begründet. Bei den Krawallen vom vergangenen Wochenende haben Demonstranten laut Polizei öffentliches Eigentum zerstört und anderen Menschen Schaden zugefügt. Die Massendemonstrationen in Hongkong halten seit Monaten an. Den Teilnehmern geht es um Demokratie und Distanz zu China sowie die Untersuchung von Polizeigewalt.