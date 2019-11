Demo in Hannover läuft

In Hannover demonstrieren hunderte Menschen gegen eine Kundgebung der NPD. Zu dem Protest hat das Bündnis "Bunt statt braun" aufgerufen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte, man müsse ein Zeichen für eine wehrhafte Demokratie setzen. Die Demonstration der NPD richtet sich gegen Journalisten, die über Rechtsextremismus in Deutschland berichten. Mehrere Gerichte hatten den Aufmarsch genehmigt. Der Journalistentag in Dortmund hat die Demo der NPD verurteilt. Die Direktorin der Europäischen Journalisten-Förderation, Renate Schroeder, sagte, die Zulassung einer solchen Demonstration von Neonazis sei besorgniserregend. In den vergangenen Jahren hätten Angriffe auf und Drohungen gegen Journalisten massiv zugenommen.