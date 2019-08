Debatte um europaweite Fahndungen

Nach der Tötung eines achtjährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof fordert die FDP generelle europaweite Fahndungen. Ihr Innenexperte Konstantin Kuhle sagte der Zeitung "Die Welt", eine Zugfahrt von Zürich nach Frankfurt dürfe nicht reichen, um sich den Strafverfolgern zu entziehen. Die Innenexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, wandte sich gegen ein grundsätzliches europaweites Vorgehen. Die deutsche Seite solle nicht voreilig auf andere zeigen. Schließlich klappe schon die Fahndung in Deutschland nicht immer so, wie sie sein sollte. Der Mann, der am Frankfurter Hauptbahnhof einen Jungen vor einen ICE gestoßen haben soll, war bereits vorher in der Schweiz polizeilich gesucht worden.