Umweltministerin Schulze will in der Debatte um den Klimaschutz das Fliegen teurer machen. In einem erste Schritt solle die Luftverkehrsabgabe erhöht werden, so Schulze.

Gegenüber der "Rheinischen Post" sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), es könne nicht sein, dass Fliegen auf bestimmten Strecken weniger koste als Bahnfahren. Auch der Flugverkehr müsse die Kosten der Klimagas-Emissionen tragen. Das müsse sich in den Flugpreisen abbilden. Über den Vorstoß der Umweltministerin berichtet Korrespondentin Claudia Plaß im Audio: Dauer 1:04 min Schulze will Fliegen teurer machen Claudia Plaß berichtet. Schulze: Europaweite Lösung am Besten Ein europaweites Vorgehen wäre zwar der beste Weg, so Schulze. Bis zu einer Einigung auf EU-Ebene könne Deutschland aber nicht warten. In einem erste Schritt solle deswegen die Luftverkehrsabgabe erhöht werden. Auch Frankreich gehe in die gleiche Richtung so die Ministerin. Frankreich will ab dem kommenden Jahr eine Ökosteuer auf Flugtickets einführen. Klimakabinett trifft sich am Abend In Berlin trifft sich am Abend das Klimakabinett, um über die Pläne für eine CO2-Abgabe zu beraten. Entscheidungen darüber sollen aber erst im September fallen. Zur Diskussion stehen dabei zwei Vorschläge: eine CO2-Steuer oder der Handel mit Emmissionszertifikaten. Über die verschiedenen Modelle berichtet Korrespondentin Sophie von der Tann im Audio: Dauer 1:05 min CO2-Steuer oder Emissionszertifikate? Sophie von der Tann berichtet.