Die Frage, ob über die Kanzlerkandidatur der CDU per Urwahl abgestimmt werden sollte, entzweit die Partei. Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, er halte von der Idee nicht viel.

Die Diskussion ist hochemotional. Und angesichts der derzeit niedrigen Beliebtheitswerte von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auch durchaus nachvollziehbar. Könnte Kramp-Karrenbauer die Partei als Kanzlerkandidatin erfolgreich durch den nächsten Bundestagswahlkampf führen? Inzwischen wurden Rufe nach einer Urwahl des Kanzlerkandidaten laut.

Bei der CDU hat traditionell der oder die Vorsitzende das Zugriffsrecht auf die Kandidatur. Durch eine Urwahl würde Kramp-Karrenbauer dieses Recht genommen.

"Eine kritische Aussprache gehört dazu"

Dass das Thema auch beim morgen beginnenden CDU-Bundesparteitag in Leipzig eine Rolle spielt, hält CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zwar für möglich - im SWR sagte er, die Sachthemen sollten jedoch im Vordergrund stehen: "Eine kritische Aussprache gehört dazu. Übrigens hat es die schon immer gegeben nach dem Bericht der Vorsitzenden." Der Fokus liege bei diesem Parteitag auf Themen wie dem 5G-Ausbau, Grundrente und Alterssicherung.

"Wenn wir vorher alles festlegen, brauchen wir keinen Parteitag"

Dennoch könne es vorkommen, dass sich bei jedem Sachantrag aus der Debatte heraus eine andere Position ergebe als die der Antragskommission: "Wenn Argumente durch das Plenum anders bewertet werden, dann ist das absolut in Ordnung." Dafür komme man auf dem Bundesparteitag zusammen: "Wenn wir vorher schon alles festlegen können, dann brauchen wir keinen Parteitag durchzuführen."

Doch eine Debatte über Urwahl?

Wenn es um einen Antrag über eine Urwahl des Kanzlerkandidaten gehe, gehöre es dazu, dass man darüber rede, meint Ziemiak: "Ich kann Ihnen sagen, was ich davon halte. Ich halte von diesem Antrag in der Sache nicht besonders viel, weil ich gerade sehe, was bei der SPD passiert. Und das ist eigentlich kein gutes Beispiel für uns." Letztlich hätten darüber die Delegierten zu entscheiden.