Debatte über Schutz-Mission in der Golfregion

Deutsche Politiker haben sich unterschiedlich über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr an einer Seeschutz-Mission in der Golfregion geäußert. Der außenpolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Nils Schmid, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", ein Mandat für deutsche Militäreinheiten in der Straße von Hormus stehe nicht zur Debatte. Der Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss, Roderich Kiesewetter, sagte, Deutschland könne Aufklärungsflugzeuge und Schiffe zur Überwachung des Seeraums bereitstellen. Ein Auftrag, der darüber hinausgehe, würde aus seiner Sicht aber wenig bringen. Großbritannien hat vorgeschlagen, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus mit Militärgewalt zu schützen. Zuvor hatte der Iran dort einen britischen Öltanker festgesetzt. Der Iran hat EU-Staaten davor gewarnt, sich an einer Schutz-Mission zu beteiligen.