In den USA hat der Auftritt von Russland-Sonderermittler Robert Mueller erneut eine Debatte über ein Amtsenthebungsverfahren von Präsident Donald Trump in Gang gesetzt. Mehrere Demokraten im Kongress forderten, ein solches Verfahren einzuleiten. Mueller hatte gestern zu den Russland-Ermittlungen Stellung genommen. Wenn er sicher gewesen sei, dass Präsident Trump keine Straftat begangen habe, hätte er das so gesagt. Ihm seien aber aus rechtlichen Gründen die Hände gebunden gewesen, so Mueller.