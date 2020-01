Davos: von der Leyen wirbt für europäischen Klimapakt

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für ihren Klimapakt geworben. Damit soll die Wirtschaft in der EU klimafreundlich umgebaut werden. Von der Leyen sagte, Europa müsse im Kampf gegen die Erderwärmung eine Vorreiterrolle spielen. Außerdem sprach sie sich in ihrer Rede in dem Schweizer Skiort gegen Nationalismus und ein "Wir gegen die"-Denken aus. Man müsse die Kraft der Kooperation neu entdecken, gegründet auf Fairness und gegenseitigem Respekt. Dafür werde sich Europa einsetzen. An dem Treffen in Davos nehmen rund 3.000 Wirtschaftsführer und Politiker teil.