Datenschutzbehörde kritisiert BKA

per Mail teilen

Die Bundesdatenschutzbehörde hat das Bundeskriminalamt für seinen Umgang mit personenbezogenen Daten kritisiert. Der bis jetzt unter Verschluss gehaltene Prüfbericht aus dem vergangenen Jahr liegt NDR und BR vor. Darin steht, dass sich das BKA zwar im Wesentlichen an die Gesetze halte, dass es aber auch Mängel gebe. Zum Beispiel sei das BKA in Fällen tätig geworden, in denen ausländische Polizeibehörden ohne klaren Grund nach Personendaten gefragt hätten. Auf Anfrage hieß es von der Behörde, man habe den Bericht sehr ernst genommen und Mängel korrigiert.