Viele Medien reagieren grundsätzlich positiv auf den Brexit-Deal zwischen Großbritannien und der EU. Einige warnen allerdings vor einem Scheitern im Unterhaus - die Verantwortung liege jetzt klar bei den Briten.

Berliner Morgenpost: Scheidungsvertrag auf den letzten Drücker

"Das hat man kaum noch zu hoffen gewagt: Auf den allerletzten Drücker haben sich EU und Großbritannien auf einen Scheidungsvertrag geeinigt. Eine Wende zum Guten ist es gewiss, aber noch nicht das Ende des Brexit-Dramas.", schreibt die Berliner Morgenpost.

"Erst muss Boris Johnson für diesen Deal die Zustimmung des Parlaments bekommen. Das wird noch harte Arbeit. Nicht ausgeschlossen, dass der Premier bei einem Scheitern im ersten Anlauf doch noch versuchen könnte, einen chaotischen No-Deal-Brexit gegen alle Widerstände durchzupeitschen."

Dauer 2:26 min Presseschau: Das schreiben die Zeitungen über den Brexit-Deal Presseschau: Das schreiben die Zeitungen über den Brexit-Deal

FAZ: Der "großartige, neue Brexit-Deal" muss Feuertaufe bestehen

Was der britische Premierminister Johnson als "großartigen, neuen Brexit-Deal" preist, muss jetzt die Feuertaufe bestehen", schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. "So bombensicher ist es nicht, dass das Abkommen an diesem Samstag eine Mehrheit im Unterhaus bekommt. Die Gegner machen schon mobil; die einen, weil ihnen der Brexit nicht hart genug ist, andere, weil das Vereinigte Königreich nicht nahe genug an der EU bleibt, die protestantischen Nordiren, weil sie jedweden Sonderstatus ablehnen.

Wenn aber Johnson eine Mehrheit für seinen Deal erhält, (...) dann wird das Königreich die EU verlassen: auf geordnetem Wege und aller Voraussicht nach am 31. Oktober. Früher oder später wird es dann im Königreich Neuwahlen geben, die EU kann sich endlich anderen dringenden Themen zuwenden, und beide Seiten können über ihre Zukunft reden. Es wird Zeit, dieses Kapitel abzuschließen", so die FAZ.

Süddeutsche: Selbst Johnson weiß nicht, ob der Deal jemals umgesetzt wird

Auch die Süddeutsche Zeitung warnt vor zu viel Euphorie und meint: "Selbst der britische Premier weiß vorerst nicht, ob der neue EU-Austrittsvertrag, der in großen Teilen der alte EU-Austrittsvertrag ist, jemals umgesetzt wird. Johnson hat einen Deal, aber möglicherweise keine Mehrheit für einen Deal.

Damit könnte sich wiederholen, was seine Vorgängerin Theresa May und die EU in den vergangenen Jahren erlebt haben: intensive Verhandlungen, ein Vertrag - und das Scheitern im Unterhaus“. Kommentiert die Süddeutsche Zeitung.

Stuttgarter Zeitung: Johnson hat gekonnt eine Drohkulisse aufgebaut

Die Stuttgarter Zeitung zollt dem Verhalten von Boris Johnson Respekt: "Der britische Premierminister baute überzeugend die Drohkulisse eines ungeregelten Brexits auf. Am Schluss waren davon auch die Staats- und Regierungschefs der EU so sehr beeindruckt, dass sie nachgaben. Auch wenn Macron & Co. gelassen taten, hatten sie ein überragendes Interesse, jenes Chaos zu verhindern, das ein vertragloser Ausstieg der Briten zwangsläufig verursacht hätte", so die Stuttgarter Zeitung.

Frankfurter Rundschau: Juncker hat den Schwarzen Peter zurückgegeben

Die Frankfurter Rundschau fragt, wem wohl die Verantwortung zugeschoben wird, sollte der Deal doch noch scheitern sollte: "Den Schwarzen Peter für alle jetzt immer noch möglichen heillosen Eskalationen gab EU-Kommissionschef Juncker mit eleganter Geste zurück nach London, lächelnd, mit einem Schulterklopfen für die "britischen Freunde".

Immerhin wird jetzt wieder klar, worum es geht. Der Brexit ist ein Problem, das die Briten selbst erschaffen haben - und das auch Briten selbst irgendwie lösen müssen", so die Frankfurter Rundschau.