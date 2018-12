Das deutsche Handwerk will ausländische Facharbeiter

Das deutsche Handwerk will mehr qualifizierte ausländische Facharbeiter gewinnen. Er sei dafür, Migrationsabkommen mit Ländern abzuschließen, die ein vergleichbares Bildungssystem hätten, etwa auf dem Balkan, sagte Handwerkspräsident Wollseifer. Um dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken, seien auch gut ausgebildete Flüchtlinge wichtig. Diese sollten nicht abgeschoben werden. Das Handwerk bilde in diesem Jahr rund 16.000 Flüchtlinge aus den acht häufigsten Asylländern aus. Sie seien in den Betrieben oft sehr beliebt und engagierten sich enorm.