Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 jetzt offiziell die Einstufung als Pandemie. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz in Genf.

Die Weltgesundheitsorganisation hat ihre Einschätzung zur Verbreitung des Coronavirus neu bewertet. Das erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.

Das Tempo der Ausbreitung und die Schwere der Erkrankungen seien alarmierend. Daher sei die Organisation zu der Überzeugung gekommen, Covid-19, wie das Virus offiziell heißt, als Pandemie zu charakterisieren, so Ghebreyesus. Gleichzeitig warnte er davor, in Angst zu geraten. Der Kampf gegen das Virus sei nicht vorbei und die neue Einschätzung ändere nicht die Strategie der WHO.

"Wir haben die Alarmglocke laut und deutlich geläutet." Tedros Adhanom Ghebreyesus

Der WHO-Chef kritisierte, die Staaten würden zu wenig gegen die Ausbreitung tun. Er gehe davon aus, dass die Fallzahlen weiter ansteigen werden.

China ist der Ausgangspunkt des Ausbruchs. Dort sind 81.000 Menschen infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen ist mittlerweile aber rückläufig. Daher sieht die WHO die neuen "Frontlinien" im Kampf gegen das Virus in Italien und Iran. Aus Italien sind 12.462 Infektionen bekannt. 827 Menschen sind dort an den Folgen der Infektion gestorben. Der Iran meldet 9.000 bestätigte Fälle, darunter 354 Todesfälle.

WHO bezeichnet Ausbreitung des Coronavirus als Pandemie Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nun als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.



MoE: Weltweit gebe es nun mehr als 118-tausend Fälle in 114 Ländern. Fast 4300 Menschen haben ihre Leben verloren. Tausende würden in Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen. Das sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. In den kommenden Tagen und Wochen erwarte er, dass die Zahl der Infektionen, Todesfälle, und betroffenen Länder ansteige. Die WHO sei sehr besorgt – über das alarmierende Niveau der Verbreitung und der Schwere einerseits, aber auch über das alarmierende Niveau der Inaktivität. Daher komme man zu der Einschätzung, Covid-19 als Pandemie zu charakterisieren. Pandemie sei ein Wort, dass nicht leichtfertig verwendet werde. Es sei ein Wort, wenn es missbraucht werde, das zu unbegründete Angst führen könne oder zur unbegründeten Annahme führe, dass der Kampf bereits vorbei sei. Das könne zu unnötigen Leiden und Tod führen. Der Begriff Pandemie ändere nicht die Strategie der WHO im Kampf gegen die Krankheit und ändere nicht, was die Länder tun sollten, mahnte der WHO-Generaldirektor. Dietrich Karl Mäurer, Zürich

115 Länder verzeichnen Coronafälle

Unter Pandemie wird eine mehrere Länder erfassende Seuche verstanden. Sie wird laut Robert-Koch-Institut durch einen neuartigen Erreger verursacht, der in der Lage ist, schwere Erkrankungen hervorzurufen und sich gut von Mensch zu Mensch zu verbreiten. Da dieser neue Erreger zuvor nicht oder sehr lange nicht in der menschlichen Bevölkerung vorgekommen ist, ist das Immunsystem nicht vorbereitet und daher auch nicht geschützt.

Inzwischen sind 115 Länder vom neuartigen Coronavirus betroffen. 4.300 Menschen sind an den Folgen der Infektion gestorben. In Deutschland gibt es derzeit 1.850 bestätigte Infektionen. Drei Menschen sind hier daran gestorben - alle in Nordrhein-Westfalen.