Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelt am Vormittag darüber, ob ein Mädchen in einem Knabenchor mitsingen darf. Geklagt hat eine Mutter, die für ihre Tochter einen Platz in dem ausschließlich von Jungen besetzten Staats- und Domchor der Universität der Künste fordert. Sie argumentiert unter anderem, dass die Zugangsbeschränkung unzulässig diskriminiere. Die Universität sagt dagegen, dass das Mädchen in erster Linie wegen mangelnder Eignung nicht aufgenommen worden sei.