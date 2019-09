per Mail teilen

Der Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank in Estland gilt als einer der größten der Geschichte. Jetzt hat er auch die Deutsche Bank erreicht. Ausgerechnet an dem Tag, als der Ex-Danske-Chef tot aufgefunden wird.

Das Bundeskriminalamt hat bei er Deutschen Bank in Frankfurt nach Unterlagen und Beweisen gesucht, die mit dem Geldwäsche-Skandal bei der dänischen Danske Bank in Estland zusammenhängen. Die Deutsche Bank hat das bestätigt. Die Staatsanwaltschaft wirft Deutschlands größtem Geldhaus vor, einen Verdacht auf Geldwäsche zu spät gemeldet haben soll.

Dem Vernehmen nach geht es um eine niedrige zweistellige Zahl von Fällen. Die Deutsche Bank war Korrespondenzbank der Danske Bank in Estland.

Größter Geldwäscheskandal Europas

Die Danske Bank steht im Mittelpunkt eines der größten Geldwäscheskandale Europas. In der Niederlassung in Estland sollen zwischen 2007 und 2015 rund 200 Milliarden Euro gewaschen worden sein. In mehreren Ländern laufen Ermittlungen gegen das Geldinstitut.

Dauer 0:47 min Razzia hat Auswirkungen auf die Deutsche-Bank-Aktien Auswirkungen der Razzia bei der Deutschen Bank auf die Börse.

Ex-Chef der Danske tot gefunden

Am Morgen war der frühere Chef der Danske Bank in Estland, Aivar Rehe, tot aufgefunden worden. Ein Sprecher der estnischen Polizei sagte, man habe seit Montag nach ihm gesucht und jetzt den Leichnam des Mannes gefunden.

Rehe leitete die Filiale der dänischen Danske Bank in Estland von 2007 bis 2015 - genau in der Zeit der verdächtigen Zahlungen. Rehe sei bei den Ermittlungen nicht als Verdächtiger geführt worden, sondern ein Zeuge, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.