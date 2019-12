per Mail teilen

Daimler und Bosch haben einen Test für selbstfahrende Autos gestartet. Das Projekt - ein Mitfahrservice in der kalifornischen Stadt San José - soll zeigen, wie sich eine Flotte von autonomen Autos ins Verkehrsnetz einer Millionenstadt einfügen lässt. Der Nutzer bestellt per App ein Auto, das von selbst zu ihm kommt und ihn mitnimmt. Derzeit ist aber noch ein Sicherheitsfahrer mit an Bord.