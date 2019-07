Daimler und BMW bauen selbstfahrende Autos gemeinsam

per Mail teilen

Daimler und BMW wollen in Zukunft gemeinsam die Technik für selbstfahrende Autos entwickeln. Das haben die Autobauer vertraglich vereinbart. Ihr Ziel ist es, in fünf Jahren die ersten dieser Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Sie sollen zunächst nur auf Autobahnen und Landstraßen autonom unterwegs sein, langfristig aber auch in Städten. Mit der Zusammenarbeit wollen Daimler und BMW Zeit und Geld sparen. Es ist nicht ihre erste Kooperation: Ihre Mobilitätsdienste haben die Autobauer bereits zusammengelegt.