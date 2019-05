Rund 6.000 Aktionäre werden heute zur Daimler-Hauptversammlung in Berlin erwartet. Für den bisherigen Autoboss Dieter Zetsche ist es das letzte Aktionärstreffen.

Nach über 13 Jahren an der Spitze endet heute die Ära Zetsche bei Daimler. Der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Bischoff würdigte Dieter Zetsche als einen Ausnahmemanager. Er habe Daimler durch schwieriges Terrain zurück an die Spitze geführt, so Bischoff.

Mit anhaltendem Applaus haben die Aktionärinnen und Aktionäre dem scheidenden Daimler-Chef Dieter Zetsche bei der Hauptversammlung in Berlin ihren Respekt erwiesen. Nach dem Aktionärstreffen übernimmt der Schwede Ola Källenius den Chefposten.

Keine durchweg positive Bilanz

Zetsche selbst zog in seiner Rede eine gemischte Bilanz seine Zeit als Daimler-Chef. Auf der Hauptversammlung 2006 habe er den Anspruch formuliert, das Unternehmen wieder ganz nach vorne zu bringen, so Zetsche. Diesen Anspruch habe Daimler in vielen Bereichen erfüllt. Insgesamt sei das Unternehmen in den vergangenen Jahren deutlich nach vorne gekommen.

Er räumte jedoch ein, 2018 sei für Daimler ein Jahr mit starkem Gegenwind gewesen – unter anderem wegen der Diskussion um den Diesel und dem globalen Handelsstreit ist der Gewinn zurückgegangen. Auch der Start 2019 ist verhalten ausgefallen. Insbesondere mit dem Gewinn sei man nicht zufrieden, erklärte Zetsche. Insgesamt hat Daimler unter Zetsche aber so viele Fahrzeuge verkauft wie nie zuvor und ist zur weltweiten Nummer eins bei den Premiumherstellern aufgestiegen.

Daimler plant milliardenschweres Sparprogramm

Verantwortlich für den Einbruch sind vor allem die Dieselkrise, die weltweiten Handelsauseinandersetzungen und die Kosten für neue Technologien wie die E-Mobilität. Der Konzern plant deshalb ein milliardenschweres Sparprogramm. Medienberichten zufolge soll insbesondere in der Verwaltung gespart werden, dabei ist von bis zu 20 Prozent ist die Rede.

Für die Daimler-Beschäftigten gibt es zwar eine Jobgarantie bis 2029, langfristig aber könnten Arbeitsplätze wegfallen. Das Sparprogramm umsetzen muss der Neue, Ola Källenius. Im Herbst letzten Jahres hatte der Daimler-Aufsichtsrat ihn offiziell als Nachfolger von Zetsche benannt. Die Aktionäre haben bei der Vergabe des Vorstandspostens kein Mitspracherecht.

Der bisherige Entwicklungschef Ola Källenius wird der neue Daimler-Chef. dpa Bildfunk picture alliance/Uwe Anspach/dpa

Neue Konzernstruktur soll beschlossen werden

Bei der Hauptversammlung werden die Aktionäre aber darüber entscheiden, ob Daimler eine neue Struktur bekommt: Stimmen sie den Plänen von Vorstand und Aufsichtsrat zu, entstehen unter dem Dach der Daimler AG drei rechtlich selbstständige Einheiten: die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG.

Die Umstrukturierung wird Geld kosten, einen hohen dreistelligen Millionenbetrag, heißt es bei Daimler. Trotzdem aber wird die Mehrheit der Aktionäre die Pläne wohl billigen. Für 2019 rechnet Daimler damit, dass Absatz, Umsatz und Gewinn leicht steigen werden.