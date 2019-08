Daimler-Fahrzeuge können nachgerüstet werden

per Mail teilen

Neben Volvo-Fahrern können jetzt auch die Halter von Daimler-Autos bestimmte Modelle wegen zu hoher Schadstoffwerten nachrüsten lassen. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat auf seiner Internetseite die Betriebserlaubnis für Nachrüstsysteme eines Bamberger Herstellers veröffentlicht. Sie gilt für einen Daimler-Dieselmotor, der unter anderem in bestimmten Modellen der C-Klasse und der E-Klasse verbaut wurde. Daimler hat sich bereit erklärt, sich mit jeweils bis zu 3.000 Euro an den Kosten für die Hardwarenachrüstung zu beteiligen - allerdings nur für Halter in bestimmten Schwerpunktregionen. Dasselbe gilt für VW. Für VW-Modelle liegt aber bislang noch keine Betriebserlaubnis für Nachrüstsysteme vor.