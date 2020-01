Daimler-Chef Källenius ruft IG Metall zur Mäßigung auf

Daimler-Chef Ola Källenius hat die IG Metall aufgefordert, bei den anstehenden Tarifverhandlungen zurückhaltend zu sein. Der Konzern müsse gerade mit Maßnahmen wie Personalabbau die Kosten reduzieren, sagte Källenius der Zeitung "Automobilwoche". In dieser Situation halte man es für sehr, sehr sinnvoll, die Ansprüche entsprechend anzupassen. Viele Lieferanten seien in einer noch deutlich schwierigeren Situation und könnten keine deutlichen Kostensteigerungen vertragen. Einen weiteren Stellenabbau bei Daimler wollte Källenius nicht ausschließen - kein Unternehmen könne die nächsten fünf Jahre sicher vorhersagen. Im vergangenen Herbst hatte Källenius ein Sparprogramm angekündigt: Bis zum Jahr 2022 sollen in dem Konzern weltweit mindestens 10.000 Stellen wegfallen. Die neue Tarifrunde in der Metallbranche beginnt Anfang März.