Ola Källenius bleibt bei der Zukunft von Daimler unkonkret. Er gibt die üblichen Aussagen zu E-Mobilität und Konzernumbau. Auf harte Fragen gibt es weichgespülte Antworten. Ein Kommentar.

Wie geht es weiter bei Daimler? Was kommt? Wo steht der Konzern in einigen Jahren? Das sind die Fragen, auf die es heute hätte Antworten geben sollen. Und zwar vom neuen Daimler-Boss Ola Källenius. Doch der Chef rückt nicht raus. Und so verbreitet Källenius bei der Präsentation der Bilanz für das vergangene Jahr am Dienstag Langeweile.

Dauer 0:40 min Ola Källenius fehlt die Vision für Daimler Ola Källenius bleibt bei der Zukunft von Daimler unkonkret. Er gibt die üblichen Aussagen zu E-Mobilität und Konzernumbau. Auf harte Fragen gibt es weichgespülte Antworten.

Ola Källenius wird bei Daimler-Zukunft nicht konkret

Es gibt die üblichen Aussagen. Zu E-Mobilität, zum Umbau im Konzern, zum Sparprogramm. Bei fast keinem Punkt wird Källenius mit Blick in die Zukunft konkret. Wer dem Automanager am Dienstag zugehört hat, der sitzt jetzt da und fragt sich: Welche Vision haben Sie für Daimler, Herr Källenius? Dabei sitzt der Neue schon seit fast einem Jahr auf dem Chefsessel. Zuerst wurde man monatelang vertröstet, wenn man nach Källenius' Plänen für Daimler fragte. Dann gab es Ende letzten Jahres die Ankündigung eines Sparprogramms. Stellenabbau. Ansonsten strategisch: wenig.

Källenius bleibt smart, nett und unverbindlich. Auf harte Fragen gibt es weichgespülte Antworten. Auch am Dienstag. Er spricht mit Blick auf die nächsten Jahren von einem Sack voll Arbeit, und verspricht: Das kriegen wir schon hin. Klingt, als ob man kleine Kinder tröstet. Doch diejenigen, die wissen wollen, wohin Daimler steuert, sind Erwachsene. Mitarbeiter, Beschäftigte bei den Zulieferern, Bürgermeister von Gemeinden, in denen der Konzern seine Werke hat, Aktionäre und Investoren. Sie alle aber bleiben mit dem Gefühl zurück, da steuert jemand einen riesigen Lkw, bei dem das Navi ausgefallen ist.