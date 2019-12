per Mail teilen

Nach gut zehn Monaten Bauzeit steht Dänemarks umstrittener Wildschweinzaun entlang der Grenze zu Deutschland. Bauarbeiter haben das letzte Teil der Absperrung nordwestlich von Flensburg fertiggestellt. Der Zaun verläuft auf einer Länge von knapp 70 Kilometern von der Ost- bis zur Nordsee. Damit will sich Dänemark nach eigenen Angaben vor der Afrikanischen Schweinepest schützen. Der Erreger war zuletzt vor allem in Polen aufgetreten. Experten zweifeln am Nutzen des Zauns.