In Deutschland ist es nach Messungen des Deutschen Wetterdienstes weiter viel zu trocken. Im Lauf des Juli habe die Dürre in weiten Teilen des Landes katastrophale Ausmaße angenommen. An vielen Orten sei nur ungefähr ein Viertel der üblichen Niederschlagsmenge gefallen. Am schlimmsten ist die Lage nach den Berechnungen des DWD in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen. Fachleute befürchten durch die Dürre schwere Schäden, vor allem für die Wälder.