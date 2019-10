DIW kritisiert Klimapakat als sozial ungerecht

per Mail teilen

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kritisiert das Klimapaket der Bundesregierung als sozial ungerecht. Die Studie liegt dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vor. Nach Berechnungen des DIW belastet der Preis auf CO2 Haushalte mit niedrigen Einkommen am stärksten. Laut der Forscher liegt das daran, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung nicht ausreichend an die Bürger zurückfließen. Steuervorteile für Pendler etwa bringen eher Gutverdienern etwas: Sie haben einen hohen Steuersatz und profitieren deshalb besonders von Steuererleichterungen, wie sie die Bundesregierung plant. so das Argument der DIW-Forscher.