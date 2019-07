per Mail teilen

Arbeitnehmer sollten bei Hitzewellen ein Recht auf längere Mittagspausen haben. Das fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund. Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach sagte der "Saarbrücker Zeitung", Deutschland brauche eine Siesta, so wie es in südlichen Ländern bereits üblich sei. Bei Hitze müssten Arbeitgeber besonders dafür sorgen, dass die Beschäftigten sich ausruhen oder kurz schlafen könnten - etwa in speziellen Ruheräumen.