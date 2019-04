Reinhard Grindel gab den Saubermann, der er nicht war. In seinem Verhalten spiegelt sich die Doppelbödigkeit des Deutschen Fußball-Bundes, der Werte wie Fairness und Toleranz vermittelt, aber selbst einer Schlangengrube gleicht, meint Martin Rupps.

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Reinhard Grindel, legt sein Amt nieder. Er zieht damit die Konsequenz aus Medienberichten, wonach er als Aufsichtsratsvorsitzender einer DFB-eigenen Gesellschaft 78.000 Euro bezogen hat. Weiter soll ihm ein ukrainischer Oligarch eine teure Uhr geschenkt haben, was Grindel seinem Verband offenbar verschwieg.

Reinhard Grindels Zeit als DFB-Präsident ist nach drei Jahren abgelaufen Reinhard Grindels Zeit als DFB-Präsident ist nach drei Jahren abgelaufen

Das Verhalten des Herrn Grindel – selbsterklärter DFB-Aufklärer und Vorsitzender der Anstandskommission in der Europäischen Fußball-Union – spricht für sich. Es spiegelt die zwei Gesichter eines großen, gesellschaftlich bedeutenden Verbandes wieder.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne „Martin Rupps meint…“ erscheint als Teil des „SWR Aktuell Newsletter“. Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Der Hobby-, Amateur- und Profifußball ist in einer Zeit, da Pfarrer und Lehrer fast nichts mehr gelten, die bedeutendste Volkshochschule der Nation. Nirgendwo lernen DFB-Mitglieder effektiver, weil ganz wörtlich spielerisch, was früher Familien vermittelten: Fairness, Toleranz, Teamgeist. Aber der DFB glich immer auch einer Schlangengrube, in der eine Funktionärselite weißer Männer um Macht und Geld stritt. Eine Art sozialistische Einheitspartei mitten in der Bundesrepublik. Nicht zufällig hatten Präsidenten wie Gerhard Mayer-Vorfelder oder Reinhard Grindel vorher Politik gemacht.

Teammanager Oliver Bierhoff gilt als ein möglicher Nachfolger von Reinhard Grindel Imago Imago

Schlangen waren auch bei der politischen Erlegung des Noch-Präsidenten am Werk. Schlangen zischeln und beißen um die Macht, nicht um Moral. Unmoralisch wäre es, wenn Reinhard Grindel einen Teil seiner Ämter behält und ein arroganter, zu Selbstkritik unfähiger Funktionär wie Oliver Bierhoff auf ihn folgt.