DFB-Präsident Reinhard Grindel ist zurückgetreten. Das gab Grindel in einer persönlichen Erklärung in der Verbandszentrale in Frankfurt bekannt.

Der 57-jährige CDU-Politiker und ehemalige Bundestagsabgeordnete Reinhard Grindel war nicht einmal volle drei Jahre im Amt. Am 15. April 2016 hatte er den Vorsitz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) übernommen - von Wolfgang Niersbach. Sein Vorgänger war wegen dessen Rolle bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland - das "Sommer-Märchen 2006" - zurückgetreten. Geld von einer DFB-Tochterfirma Nun muss auch Grindel wegen des Vorwurfs finanzieller Ungereimtheiten gehen. So hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Wochenende berichtet, dass Grindel als Aufsichtsratschef einer DFB-Tochterfirma zusätzlich 78.000 Euro kassiert haben soll und das verschwiegen habe. Der DFB erklärte dazu, die Angaben zu Grindels Einkünften bei Amtsantritt seien korrekt gewesen. "Beim DFB wird schon mal gerne zu lange rumgeeiert." Rekordnationalspieler Lothar Mattäus Bereits die Affäre um den ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil vor und nach dem Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland hatte dem Ansehen Grindels schwer geschadet. Später räumte Grindel ein: "Ich hätte mich angesichts der rassistischen Angriffe an der einen oder anderen Stelle deutlicher positionieren und vor Mesut Özil stellen müssen. Da hätte ich klare Worte finden sollen." Vorübergehend übernehmen nun Ligapräsident Reinhard Rauball und DFB-Vizepräsident Rainer Koch die Amtsgeschäfte des Präsidenten. Laut DFB soll dann auf dem DFB-Bundestag im September ein neuer Präsident gewählt werden. Koch sagte, man wolle einen Kandidaten, der "sowohl die Belange des Amateur- und Profifußballs im Blick hat". Dauer 00:46 min Rainer Koch: "Kandidaten außerhalb des Vorstands suchen" Rainer Koch: "Kandidaten außerhalb des Vorstands suchen"