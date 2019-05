DFB-Pokal U19: Junioren des VfB Stuttgart sind Pokalsieger

Während die Profis des VfB Stuttgart in der Relegation um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpfen, ist die U19-Mannschaft des VfB Stuttgart Pokalsieger geworden. Im Finale des DFB-Pokals in Potsdam setzte sie sich mit 2:1 (0:0) gegen RB Leipzig durch. Die Schwaben feiern damit ihren dritten Pokalsieg. Der jüngste Spieler auf dem Platz, der 16-jährige Lilian Egloff, schoss beide Tore (50., 67.) für den VfB. Das Team steht außerdem am 2. Juni im Endspiel um die deutsche Meisterschaft und kann gegen Borussia Dortmund als erste U19-Mannschaft das Double aus Pokal und Meisterschaft perfekt machen.